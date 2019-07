Rodrygo estreia no Real com golaço de falta, mas Bayern vence amistoso por 3 a 1

Contratado pelo Real Madrid junto ao Santos depois de despontar como uma das maiores novas promessas do futebol brasileiro, Rodrygo não decepcionou, na noite deste sábado, em sua estreia com a camisa do time espanhol. O atacante de 18 anos substituiu Isco a partir do início do segundo tempo do amistoso contra o Bayern de Munique, em Houston, nos Estados Unidos, e fez um golaço de falta para ser o destaque da sua equipe, que acabou sendo derrotada por 3 a 1 pelo rival alemão.

O confronto foi válido pela International Champions Cup, torneio amistoso de pré-temporada que reúne vários clubes gigantes do futebol europeu, e também marcou a estreia de vários reforços do Real, sendo o principal deles o meia-atacante Hazard. Contratado junto ao Chelsea, o craque foi substituído pelo brasileiro Vinicius Junior na volta do intervalo, quando o técnico Zinedine Zidane sacou os 11 titulares e colocou uma formação reserva em campo.

Antes da entrada dos dois jovens atacantes brasileiros no Real, o Bayern abriu o placar do confronto aos 15 minutos do primeiro tempo, com um gol do francês Corentin Tolisso. Na etapa final, o polonês Robert Lewandowski ampliou para 2 a 0 após fazer uma bela jogada dentro da grande área, aos 22 minutos, e logo em seguida, aos 24, o alemão Serge Gnabry marcou após aproveitar uma falha da zaga do time espanhol na saída de bola.

Novo grande astro do Real, Hazard teve uma atuação tímida pelo lado esquerdo do ataque, mas deu bons passes e chegou a exigir uma defesa de Manuel Neuer em uma finalização aos 39 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, quando o time alemão comandado por Niko Kovac também teve várias alterações, Rodrygo conseguiu ser o único destaque maior do Real ao cavar a expulsão de Sven Ulreich ao disparar livre, tentar o drible sobre o goleiro e ser desequilibrado pelo adversário no lance.

Com personalidade, o próprio Rodrygo pegou a bola para fazer a cobrança de falta pela esquerda e, com rara felicidade, acertar o ângulo esquerdo do goleiro Hoffman, que acabara de entrar em campo por causa da expulsão de Ulreich.

Nesta partida, o Real teve Thibaut Courtois (Keylor Navas); Daniel Carvajal (Adrián de la Fuente), Sergio Ramos (Nacho), Raphael Varane (Javier Hernández), Marcelo (Ferland Mendy); Toni Kroos (Vinicius Junior), Luka Modric (Lucas Vázquez), Isco Alarcón (Jaime Seoane; Marco Asensio (Kubo), Eden Hazard (Rodrygo) e Karim Benzema (Luka Jovic).

Já o Bayern contou com Manuel Neuer (Sven Ulreich); Joshua Kimmich, Javi Martínez (Niklas Süle), Jérôme Boateng, David Alaba (Zaiser, depois Hoffman); Renato Sanches (Benjamin Pavard), Corentin Tolisso (Singh), Thiago Alcântara (Leon Goretzka); Kingsley Coman (Alphonso Davies), Thomas Müller (Robert Lewandowski) e Jann-Fiete Arp (Serge Gnabry).

Em outros dois duelos realizados horas mais cedo pela International Champions Cup, o Arsenal superou a Fiorentina por 3 a 0, com dois gols de Edward Nketia e um de Joseph Willock, enquanto o Benfica passou pelo Chivas Guadalajara, do México, pelo mesmo placar. Raul de Tomas, Rafa Silva e Haris Seferovic balançaram as redes pelo time português.