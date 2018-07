Rodrygo exalta 'improviso' em jogada do gol de empate do Santos

Grande destaque do Santos no empate por 1 a 1 com o Flamengo, o atacante Rodrygo exaltou o "improviso" na jogada que protagonizou e que culminou no gol de Gabigol, empatando a partida, disputada na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.

"Foi improviso ali na hora, né? Igual a gente conversa: jogador habilidoso faz as coisas sem nem saber e nem pensar. Você não planeja a jogada antes. Foi improviso, pude sair bem da marcação e dar o passe para o gol", disse o jogador de apenas 17 anos, em entrevista ao canal SporTV.

Rodrygo foi o termômetro da equipe nesta noite. Enquanto esteve bem, no primeiro tempo, o time paulista jogou bem e até dominou o líder do campeonato. Mas o Santos acompanhou o cansaço do garoto e caiu de rendimento na etapa final.

"Em casa nunca é bom empatar, é sempre bom ganhar. O resultado é bom pela dificuldade do jogo, mas pela situação no campeonato não é bom. Temos que pensar sempre em ganhar, seja na Vila ou no Pacaembu. Quando o mando de campo for nosso, temos que ganhar sempre", comentou o atacante.

O lateral Victor Ferraz também lamentou o empate, que manteve a equipe santista próxima à zona de rebaixamento da tabela. "Não podemos comemorar o empate, de forma alguma. O Santos joga na Vila. Se comemorar empate, está tudo errado. Aqui a gente tem que ganhar todas, nossa cobrança vai ser essa ali no vestiário", declarou o jogador, ao fim da partida.

"A gente sabe que enfrentou uma equipe organizada, que tinha confiança e está num bom momento. Mas queríamos ganhar o jogo. Vamos descansar, porque já temos outro jogo dentro da nossa casa e temos que fazer os três pontos antes de pensar no jogo decisivo pela Copa do Brasil", disse Victor Ferraz, referindo-se ao duelo contra o América-MG, no domingo, novamente na Vila, pelo Brasileirão.

O Santos voltará a campo pela Copa do Brasil no meio da próxima semana para enfrentar o Cruzeiro, no jogo de ida das quartas de final, no dia 1º de agosto (quarta-feira), mais uma vez na Vila Belmiro. A partida da volta será disputada duas semanas depois.