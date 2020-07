Rodrygo festeja boa fase após título pelo Real: 'Não esperava jogar tantos jogos'

Em sua primeira temporada no Real Madrid, o atacante brasileiro Rodrygo, de apenas 19 anos, já pode comemorar o título do Campeonato Espanhol. Titular na vitória por 2 a 1 sobre o Villarreal, em Madri, que garantiu a conquista com uma rodada de antecipação, o ex-jogador do Santos festejou a boa fase e ressaltou que não esperava jogar tantas vezes pelo time logo de cara.

"Acredito que minha primeira temporada é muito boa. Até mais do que esperava. Não esperava jogar tantos jogos na minha primeira temporada. Estou muito feliz", afirmou Rodrygo em entrevista divulgada na Real Madrid TV. O atacante participou de 28 partidas na temporada até o momento, sendo 19 do Campeonato Espanhol.

"Falar com a minha família logo após ganhar (o título espanhol) foi algo muito especial. Eles sabiam que sempre foi meu sonho jogar aqui e poder realizá-lo é algo incrível", disse o jogador, que ressaltou a importância da conquista. "Ganhar a Supercopa (da Espanha, em janeiro) foi bom. Mas o Campeonato Espanhol é diferente. Foi muito complicado, mas agora o que importa é como termina a temporada e festejar".

Ao ser questionado se já há algum jogador do elenco do Real Madrid pensando em ser campeão espanhol na próxima temporada, Rodrygo não titubeou. "Desde que cheguei aqui já sabia que iria ser assim. No Real é ganhar, ganhar, ganhar e nunca parar", completou.

Após a partida deste domingo contra o Leganés, fora de casa, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid voltará as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa. Em 7 ou 8 de agosto, fará o jogo de volta das oitavas de final contra o Manchester City, na Inglaterra. Na ida, em fevereiro, perdeu por 2 a 1 no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Se passar, viajará até Lisboa, em Portugal, para a fase final da competição.