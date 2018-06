Rodrygo festeja primeiro gol pelo Santos: 'Estou sonhando acordado'

A vitória do Santos por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, nesta quinta-feira, no Moisés Lucareli, vai demorar a ser esquecida por Rodrygo. O jovem atacante, de 17 anos, saiu do banco de reservas para definir a vitória do time aos 46 minutos do segundo tempo, no duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

+ Sasha marca, garoto de 17 anos decide e Santos bate a Ponte Preta

A partida foi apenas a quarta de Rodrygo entre os profissionais do Santos. Até por isso, ele afirmou, logo após o jogo em Campinas, que mal podia acreditar no seu feito. "Estou sonhando acordado. A ficha ainda não caiu. Só vai cair quando chegar em casa e ver o vídeo do gol", disse o jovem atacante em entrevista ao SporTV.

Rodrygo entrou em campo aos 33 minutos do segundo tempo, pouco depois de Eduardo Sasha, outro jogador que saiu do banco de reservas, empatar o jogo para o Santos. E ele garantiu já imaginar que teria a oportunidade de marcar o seu primeiro gol entre os profissionais. "Sabia que ia ter uma chance e teria que aproveitá-la", acrescentou.

Aos poucos, Rodrygo vai conquistando o seu espaço no Santos, após se destacar com 24 gols marcados em 22 jogos no Paulistão Sub-17 do ano passado. Se em 2017 o jovem recebeu chance do então técnico interino Elano nos minutos finais de duas partidas do Campeonato Brasileiro, nesta temporada entrou durante o duelo de segunda-feira com o Bragantino e agora definiu o triunfo sobre a Ponte Preta.

Com Rodrygo em busca de novas chances, o Santos vai encarar o Ituano, no Pacaembu, no domingo, pela quarta rodada do Paulistão. O time soma seis pontos, na liderança do Grupo D.