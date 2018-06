Rodrygo minimiza pressão sobre o Santos na Argentina: 'Estamos acostumados'

Depois da queda nas semifinais do Campeonato Paulista, o Santos volta as atenções para a Libertadores, pela qual terá difícil compromisso na semana que vem. Na quinta-feira, a equipe viaja à Argentina para encarar o Estudiantes, no Estádio Centenário de Quilmes. Será a primeira vez do jovem Rodrygo no país com o clube, mas o atacante minimizou a famosa pressão realizada pelos torcedores argentinos.

"Sabemos que vamos encontrar muita dificuldade lá, pois o Estudiantes tem muita tradição na Libertadores. Mas já iniciamos nossos treinamentos e estamos preparados para voltar com um grande resultado. Contra o Real Garcilaso, a altitude pesou muito. Para quem entra em campo é bem difícil. Mas, agora, é no nível do mar e será mais tranquilo para jogarmos. A pressão no estádio é normal, nosso elenco já está acostumado. E eles também vão sentir isso na Vila no jogo de volta", projetou.

Será o terceiro compromisso santista na Libertadores e mais um teste fora de casa. Na estreia diante do Real Garcilaso, no Peru, o time paulista jogou mal e foi derrotado. Contra o tradicional Nacional-URU, no entanto, se recuperou no Pacaembu e venceu mesmo com um jogador a menos.

Agora, o confronto será com aquele que promete ser o principal adversário santista na Libertadores. E para evitar qualquer surpresa na Argentina, Rodrygo mostrou que o elenco está fazendo o dever de casa e analisou o que o time deverá encarar.

"Contra o Nacional, nós tivemos uma semana de preparação e isso fez a diferença, afinal, conseguimos uma boa vitória mesmo com um jogador a menos. O professor Jair já vem nos passando os detalhes do Estudiantes. É um time bem físico. São fortes e altos. E, por isso, vão buscar um jogo com mais contato. Então, temos que procurar tocar a bola e chegar ao ataque com velocidade para sair com a vitória", comentou.