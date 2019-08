Rodrygo sofre lesão na coxa direita e vai desfalcar o Real Madrid

O atacante Rodrygo vai desfalcar o Real Madrid antes mesmo do início da temporada 2019/2020 do futebol europeu. Nesta quarta-feira, o clube espanhol anunciou que o atacante brasileiro sofreu uma lesão na coxa direita e está afastado por período não revelado.

"Após os exames realizados no nosso jogador Rodrygo pelo departamento médico do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no reto femoral direito. Pendente de evolução", anunciou a equipe em comunicado divulgado no seu site oficial.

Rodrygo, de 18 anos, chegou ao Real Madrid após o fim da última temporada, após ser adquirido junto ao Santos por 45 milhões de euros (R$ 199 milhões, na cotação atual) e contrato válido até 2025. A expectativa para esse início de passagem pelo gigante espanhol era de que ele se dividisse entre o elenco principal e o Castilla, o time B que disputa a terceira divisão nacional, em busca de ritmo de jogo.

Durante a pré-temporada do Real Madrid, Rodrygo foi aproveitado em amistosos do clube pela International Champions Cup e pela Audi Cup. O atacante entrou em campo quatro vezes, sendo uma delas como titular, e ainda marcou um gol. Além disso, na semana passada, disputou amistoso pelo Castilla, e também foi uma vez às redes, em triunfo sobre o Alcorcón.

Sem poder contar com Rodrygo, o Real Madrid vai estrear no Campeonato Espanhol no próximo sábado, quando vai visitar o Celta, em Vigo. Além dele, Marco Asensio também está lesionado. E no treino desta quarta-feira, Navas e Bale não foram a campo.