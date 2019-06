Rodrygo vê pressão 'muito maior' no Real e lembra Robinho e Neymar em sua chegada

Apresentado como novo reforço do Real Madrid em evento realizado nesta terça-feira no estádio Santiago Bernabéu, Rodrygo não escondeu a responsabilidade que terá em seu novo time ao ser questionado sobre a pressão que é chegar ao clube espanhol tão jovem depois de ter sido contratado por cerca de 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 195 milhões na conversão atual), em junho do ano passado, junto ao Santos.

O jogador de 18 anos admitiu que a cobrança será grande para corresponder à expectativa depositada em seu futebol. "A pressão ocorre em todos os clubes, mas aqui é muito maior porque é o melhor clube do mundo. Vinicius (Junior, outro jovem brasileiro contratado pelo Real) me contou a sua experiência. Me disse que chegou mais ou menos no mesmo momento (que ex-atacante do Santos vive). É preciso ter paciência, sou jovem e tenho um futuro pela frente", disse.

Já ao descrever as suas características como jogador, Rodrygo lembrou de dois grandes ídolos brasileiros que brilharam no futebol espanhol. "Sou um jogador rápido, gosto de marcar gols e driblar. Sou brasileiro e muitos jogadores do meu país têm estas características. Robinho (ex-Real Madrid) e Neymar (ex-Barcelona) são jogadores com os quais eu me identifico jogando. Gosto de jogar pelos lados do campo, não tenho uma preferência. Estou pronto para jogar", ressaltou.

Rodrygo, porém, evitou se comparar a Neymar, que também deixou o Santos para jogar no futebol espanhol, de onde saiu para depois ser contratado pelo Paris Saint-Germain. "É um grande jogador, mas está em outro time agora e não posso falar sobre ele. Eu gostaria de ser Rodrygo. Neymar há um só e eu só quero ser Rodrygo", avisou.