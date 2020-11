Rodrygo vira peça importante no esquema de Zidane no Real Madrid

Pouco mais de um ano após a sua chegada ao Real Madrid, o atacante Rodrygo, ex-Santos, parece que, enfim, está mais à vontade no clube espanhol. Após um começo discreto, aos poucos o garoto de 19 anos se tornou peça importante na engrenagem montada pelo técnico Zinedine Zidane, principalmente nas partidas da Liga dos Campeões.

Na terça-feira, por exemplo, o brasileiro marcou nos minutos finais o gol da vitória por 3 a 2 sobre a Inter de Milão que manteve o Real vivo na competição. Desde que desembarcou em Madri, em junho de 2019, Rodrygo participou de oito jogos da Liga dos Campeões, nos quais anotou cinco gols. Entre eles, três na goleada por 6 a 0 sobre o Galatasaray, em novembro de 2019, na edição anterior do torneio. Assim, ele se tornou o mais jovem brasileiro a marcar na Liga dos Campeões, aos 18 anos. Levantamento feito pelo jornal espanhol AS aponta que Rodrygo faz um gol no principal torneio da Europa a cada 44 minutos que está em campo.

Leia Também Rodrygo marca, Real Madrid bate Inter e ganha a primeira na Liga dos Campeões

Rodrygo tem se conectado muito bem com Vinicius Junior, outro jovem brasileiro do Real Madrid. O gol contra a Inter de Milão, por exemplo, saiu de uma assistência do ex-flamenguista. Na Espanha, a boa atuação diante da Inter de Milão é apontada como um ponto de virada para Rodrygo após um início de temporada irregular, sem gols, que fez com que ele deixasse de ser titular.

"Eu estava pronto o tempo todo esperando a minha oportunidade. Dentro do campo posso sempre ajudar dando uma assistência ou marcando um gol", disse Rodrygo após o jogo de terça-feira.

Com o gol diante da Inter de Milão, o garoto ganhou pontos importantes na briga para voltar a ser titular. Rodrygo finaliza bem com as duas pernas, habilidade herdada do futsal, onde começou a jogar na infância. Zidane, inclusive, descartou a possibilidade de que ele fosse emprestado para ganhar experiência em outro clube, prática muito comum no Real Madrid.

A avaliação do treinador é de que o brasileiro é muito talentoso, mas está em fase de crescimento, com espaço para melhorias. Hoje, Rodrygo é o jogador que sai do banco no segundo tempo para renovar o fôlego da equipe e tentar desmontar a defesa adversária.

Se na Liga dos Campeões o desempenho de Rodrygo é notável, o atacante ainda está devendo no Campeonato Espanhol. São, até agora, dois gols em 23 partidas. Seu último gol foi em 30 de outubro de 2019, diante do Leganés. O desafio de Rodrygo é transferir para o Campeonato Espanhol a eficácia na Liga dos Campeões em um momento que o time de Madri precisa de mais gols dos seus jogadores de ataque.