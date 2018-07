Roger absolve Bressan e critica árbitro após derrota do Grêmio

"O Bressan conta com a minha confiança. O torcedor, eu acho que deveria apoiar. Se entende que deve vaiar, faz com que em alguns momentos o próprio atleta tenha insegurança ao jogar. Como disse na véspera, gostaria que não houvesse. Temos que considerar o erro do árbitro. Se não foi pênalti, não seria expulso. E isso não pode ficar de fora na avaliação", disse.

Apesar da defesa a Bressan e da crítica ao árbitro, Roger também enxergou problemas no seu time. O treinador gremista lamentou as chances desperdiçadas, embora tenha destacado o poder de reação exibido com um jogador a menos, e reconheceu que o time precisará recuperar como visitante os pontos perdidos em casa.

"Não fizemos o gol e isso reforçou a estratégia do adversário. O pênalti, prometi que não ia falar, disse que é choro de perdedor, mas é o terceiro contra o Grêmio em três partidas seguidas. No segundo tempo, mesmo com um a menos, mostramos poder de reação. O lance definitivo esteve no pé do Luan, mas ele desperdiçou. Faz parte. Vamos buscar os pontos fora", afirmou.

Derrotado, o Grêmio está com 18 pontos, em terceiro lugar no Brasileirão. O time volta a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, pela 11ª rodada.