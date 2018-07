Roger admite atuação ruim, mas exalta 'força do grupo' em vitória do Atlético-MG

O técnico Roger Machado reconheceu que o Atlético Mineiro não teve grande atuação na vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, na noite de quarta-feira, no Independência, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, mas valorizou o que definiu como "força do grupo" para obter o primeiro triunfo na competição com um time desfalcado por Cazares e Otero, defendendo as respectivas seleções nacionais, Marcos Rocha, Carlos César, Leonardo Silva, Adilson e Luan, todos lesionados, e Felipe Santana, poupado.

"Naqueles momentos em que não temos todo mundo à disposição, a gente precisa procurar as alternativas no banco e, hoje, quem entrou nos ajudou bastante. Não fiquei satisfeito com a atuação, de modo geral, mas fiquei satisfeito pelo resultado, porque era importante vencer no Campeonato Brasileiro. Quando não se atua bem, o importante é vencer. E vencer com o time bastante modificado mostra a possibilidade e as alternativas que temos", disse.

Roger fez elogios ao Avaí, que impôs muitas dificuldades ao Atlético-MG, especialmente no segundo tempo, mas destacou a segurança do sistema defensivo do seu time, que não foi vazado pela terceira partida consecutiva, sendo duas delas pelo Brasileirão.

"Não tem jogo fácil no Brasileiro. Enfrentamos uma equipe muito bem organizada, que sabia muito bem o que fazer dentro de campo. Abrimos o placar, tivemos a oportunidade de ampliar no último lance do primeiro tempo e o adversário, no segundo tempo, teve um pouco mais de iniciativa, muito motivado por alguns erros nossos em tomadas de decisão. Mas, se não foi um jogo brilhante do ponto de vista técnico, foi um jogo em que nos impusemos pelo fator local. É o terceiro jogo seguido em que a gente não sofre gols e reencontramos a vitória no Campeonato Brasileiro", avaliou.

Com a sua primeira vitória no torneio nacional, o Atlético-MG chegou aos seis pontos, em 15º lugar no Brasileirão. O time volta a jogar no próximo domingo, quando vai visitar o Vitória, no Barradão, pela quinta rodada.