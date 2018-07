Roger admite fraco rendimento no 1º tempo, mas exalta reação do Atlético-MG

Roger Machado reconheceu a fraca atuação do Atlético Mineiro no primeiro tempo do duelo contra o Atlético-GO, no domingo. Mas fez questão de exaltar a virada obtida na etapa final, pelo placar de 2 a 1, em Goiânia. Na sua avaliação, o time mineiro fez um jogo de dois tempos bem diferentes.

"O primeiro tempo foi do adversário, onde fizemos um jogo sem forçar as profundidades e criar dificuldades para o adversário, que se sentiu confortável e entrou para dentro do nosso campo. Mesmo assim, fez o gol em jogada de bola parada, no desenrolar dela, um rebote em que não marcamos bem na segunda trave", analisou o treinador.

Para Roger, a entrada de Robinho mudou o panorama do jogo. "No segundo tempo, com a entrada do Robinho pelo lado, a movimentação foi melhor, demos melhores opções. O Elias se soltou um pouco mais, atacando as profundidades, e criamos mais dificuldades para o adversário, empurrou ele para dentro do campo", avaliou.

Depois de sair atrás no placar, o Atlético Mineiro buscou a virada com gols de Fred e Elias. ""A vitória veio da forma que a gente trabalha, com construção, pelo lado. A gente entendia que o adversário, fechado por dentro, criaria muita dificuldade para entrarmos pelo meio. Foi uma boa vitória fora de casa, mais uma, que nos coloca entre os melhores visitantes do campeonato. Agora, temos que melhorar nosso rendimento em casa."

O time mineiro chegou aos 20 pontos e ocupa agora a 10ª colocação na tabela. Na quarta-feira, a equipe de Roger Machado vai enfrentar o Bahia, no Independência, em Belo Horizonte.