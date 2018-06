Roger diz usar Lucas Lima como 'espião' para enfrentar o Santos

De inimigo a aliado. O Palmeiras se apoiou nas informações do meia Lucas Lima, ex-Santos, para aumentar os cuidados para enfrentar o adversário no clássico de domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O técnico alviverde Roger Machado contou nesta sexta-feira ter buscado com o jogador dicas e detalhes sobre o rival para auxiliar a buscar a primeira vitória em clássico no ano.

Lucas Lima trocou de clube no começo desta temporada e chegou ao Palmeiras cercado de desconfiança por ter sido bastante provocativo quando enfrentou o agora atual clube. O técnico disse que isso é passado e garantiu ver o meia focado e muito ambientado à equipe alviverde. "Ele está totalmente ambientado ao novo clube a adaptado também à sua função dentro de campo", disse.

Roger contou que procurou falar com o jogador para tentar pegar informações sobre o Santos. "Eu sempre pergunto para os jogadores sobre quem eles conhecem dos adversários. Às vezes sobre a característica de um jogador, sobre em qual lado gosta de atuar e os perigos. Isso faz parte dos elementos do jogo e do clássico. Alguma ou outra informação que a gente puder extrair, será útil", afirmou.

O novo meia palmeirense deve ser novamente titular da equipe. Roger não confirmou a escalação, porém deve mandar a campo a formação que treinou na quinta-feira, na Academia de Futebol: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luís; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Willian, Dudu e Borja.

O técnico manteve o suspense sobre a utilização de Gustavo Scarpa no time. O meia ex-Fluminense se apresentou ao Palmeiras há três semanas. "Tudo correu bem na preparação física dele. Ele já está à minha disposição e tenho por mim que pode aparecer como alternativa para o fim de semana", afirmou o treinador. A partida entre Palmeiras e Santos começa às 17h, no domingo.