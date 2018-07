Roger aponta caráter decisivo de duelo com a Ponte Preta para o Atlético-MG

O treinador Roger Machado assegurou que o Atlético Mineiro será ofensivo contra a Ponte Preta, no próximo domingo, às 11 horas, no estádio Independência, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, para se recuperar na competição. O time atleticano soma apenas um ponto até agora, após empatar com o Flamengo na estreia, no Maracanã, e perder em casa para o Fluminense, no fim de semana passado. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, o treinador classificou a vitória como imperativa.

"Embora seja a terceira rodada, para as nossas motivações no campeonato, a gente precisa sempre acumular pontos e, dentro de casa, tem que ser sempre três pontos. Já deixamos diante do Fluminense e, além de vencer em casa, esses pontos que deixamos em casa temos que recuperar fora. Então, é imperativo e importante, no jogo de domingo, vencer e retomar o caminho das vitórias. Vencer dentro de casa é a nossa motivação e, no domingo, a gente vai buscar isso até o final", frisou Roger.

O meia-atacante Valdívia, recém-contratado junto ao Internacional, por empréstimo, participou dos treinamentos com os novos companheiros nesta sexta-feira, na Cidade do Galo. O atleta, no entanto, precisa aguardar a inscrição do seu nome no BID para ter condições de estrear pelo novo clube.

Roger, no entanto, não demonstrou confiança na possibilidade de Valdívia jogar pelo clube na partida deste fim de semana. "Não sei se haverá tempo hábil para a regularização. Mas se apto estiver, fica à nossa disposição para tal. É um jogador extremamente habilidoso, com bom chute. Joga na zona central do campo, mas que já jogou lateralizado também. Importante esta característica para o grupo, pelo grande número de competições que vamos jogar" explicou.

Parte do elenco fez atividades técnicas e táticas na manhã desta sexta-feira. Já os atletas que iniciaram o jogo da última quarta-feira - a derrota para o Paraná, por 3 a 2, em Curitiba, pela Copa do Brasil - fizeram trabalhos físicos na academia. Antes do confronto diante dos paulistas, o grupo fará mais um treinamento, na manhã deste sábado.