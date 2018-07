Roger aponta erros no ataque, mas garante enxergar evolução no Grêmio O técnico Roger Machado avaliou que o Grêmio não conseguiu mais do que o empate por 0 a 0 com Vasco, no último domingo, no Maracanã, pelos erros cometidos no ataque. Na sua avaliação, o time oscilou em alguns momentos da partida e também cometeu erros nos momentos de definição do duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.