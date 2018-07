Roger arma Grêmio com retorno de Marcelo Grohe para pegar o Cruzeiro De volta após a decepcionante campanha da seleção brasileira que terminou nas quartas de final da Copa América, o goleiro Marcelo Grohe deve ser titular do Grêmio já diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Pelo menos foi o que indicou o técnico Roger Machado no treino da véspera da partida, que acontecerá em Porto Alegre.