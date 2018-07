Roger, Assisinho e Val Baiano reforçarão o Oeste

Roger é o mais conhecido entre os torcedores do Oeste, pois foi o grande destaque do time no último Paulistão. Após chamar a atenção de grandes clubes, ele foi emprestado ao Santos e permaneceu por três meses em testes no elenco de Muricy Ramalho.

Já Assisinho tem 24 anos e nesta temporada esteve no Guarani, mas recebeu poucas oportunidades de jogar devido a uma contusão. Val Baiano, de 30 anos, sofreu com a série de lesões e não conseguiu manter o bom desempenho exibido no Grêmio Barueri. Antes, ele defendeu o Flamengo e outros diversos clubes do futebol brasileiro e, ainda, do exterior.

O elenco do Oeste se apresenta na próxima semana e começa os trabalhos sob o comando do técnico Estevam Soares. O time de Itápolis estreia no Paulistão somente no dia 21 de janeiro, quando encara o Guarani, em Campinas.