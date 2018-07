Roger assume culpa por goleada sofrida pelo Grêmio e se diz envergonhado

O técnico Roger Machado assumiu a responsabilidade pela acachapante derrota do Grêmio por 4 a 0 para o Coritiba, na noite de quarta-feira, no Couto Pereira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ver o time ser vazado quatro vezes na etapa inicial, o treinador defendeu o trabalho que vem desenvolvendo à frente do clube gaúcho e reconheceu que pode ter adotado a estratégia errada, como a escalação de três volantes.

"Não vou me caracterizar como um treinador que erra no jogo, no treino, no esquema. Erro e acerto. Hoje eu errei, a responsabilidade é toda minha. Mas me elogiaram quando acertei. Não tenho problema em ser criticado e questionado", disse o treinador gremista.

Ao realizar uma análise mais específica da partida, Roger apontou que o confronto estava equilibrado até o primeiro gol, lamentando que o Grêmio tenha voltado a ser vazado em uma jogada de bola parada. Depois, na sua visão, o time gaúcho deu espaços demais para os contra-ataques, permitindo que o Coritiba construísse o placar elástico, que o deixou "envergonhado", com alguma facilidade.

"O jogo começou equilibrado, com o Coritiba conquistando faltas laterais. A bola parada que tanto nos incomodou e que não vinha entrado mais, entrou. E a partir daí, nos desestabilizamos no jogo, permitimos em três saídas nossas o contra-ataque. É difícil explicar com relativa coerência um resultado tão elástico. O que a gente tem que analisar é que não foi uma noite boa, nada boa, nos deixou envergonhado pelo resultado. É lamber as feridas e olhar para frente. Esse jogo já passou, foi muito ruim do ponto de vista coletivo", afirmou.

Derrotado, o Grêmio segue com 36 pontos no Brasileirão, em sexto lugar, a dez do líder Palmeiras, exatamente o seu próximo adversário, no domingo, em casa, pela 24ª rodada.