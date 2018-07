Roger avalia empate como reação do Grêmio após queda na Copa do Brasil O técnico Roger Machado avaliou que o empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, foi positivo para o Grêmio e vai ajudar o time a superar o baque da eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil. Assim, o treinador enxergou aspectos positivos, mesmo que o time não tenha conseguido diminuir a vantagem de nove pontos para o Corinthians, o líder do Campeonato Brasileiro.