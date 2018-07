Roger avalia que Grêmio dominou Palmeiras e lamenta falta de eficiência

A avaliação do técnico Roger Machado após o empate por 0 a 0 com o Palmeiras foi de que o Grêmio apresentou evolução, embora tenha completado a quinta partida sem vitória no Campeonato Brasileiro. O treinador lembrou que embora o adversário ocupe a liderança da competição, a sua equipe dominou o confronto, criou as principais oportunidades de gol, mas falhou nas finalizações, o que a impediu de triunfar no último domingo, em casa.

"Foi uma partida em que a gente teve pleno domínio, com imposição, com a volta do jogo coletivo bem executado, com oportunidades criadas contra o líder da competição. Aí entra o gesto técnico do jogador. Os bons chutes foram defendidos. A eficiência é um dos fatores que definem os jogos. Não fomos eficientes", afirmou.

O empate com o Palmeiras, no entanto, manteve o Grêmio distante da luta pelo título nacional, a dez pontos da equipe paulista, a líder da competição. Com 37 pontos, o time gaúcho está a três do G4, na sexta colocação. O seu próximo compromisso vai ser na próxima quarta-feira, quando vai encarar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, pela 25ª rodada do Brasileirão.