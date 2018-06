Roger faz testes no Palmeiras e quer analisar Guerra e Artur

A classificação encaminhada do Palmeiras para a fase final do Campeonato Paulista e a boa campanha da equipe no início da temporada já fazem o técnico Roger Machado a analisar possíveis testes entre os titulares. Entre os jogadores pouco utilizados que podem ter chances nas próximas rodadas estão o meia Guerra e o atacante Artur, alvo de elogios recentes do treinador.

O Paulista já chegou à metade da primeira fase com o Palmeiras perto da vaga nas quartas de final. O time deve confirmar a presença nas próximas rodadas, quando a competição vai começar a coincidir com a Copa Libertadores e abrir possibilidades de testes. Guerra e Artur devem ser os primeiros a ganhar oportunidades caso exista espaço para alterações.

O venezuelano ganhou elogios de Roger pela possibilidade de atuar como atacante centralizado. Se for acionado nesse papel, Guerra seria o chamado "falso nove" e teria a função de dar mais mobilidade ao setor. Para o técnico, o meia seria importante pela velocidade, deslocamento e abertura de espaços quando o time precisar dessas características.

O treinador considera que esses atributos dão força ao elenco por variar ao estilo e serem armas importantes para se mudar o panorama de um jogo. Nesta temporada Guerra atuou somente duas vezes, ambas como reserva. Porém, tem se destacado nos treinos e teve boa atuação no jogo-treino da última semana contra o São Bernardo, na Academia de Futebol.

Artur também está na lista de jogadores que têm agradado a Roger. O atacante de 19 anos voltou ao Palmeiras após ser emprestado ao Londrina, onde se destacou na disputa do Brasileiro da Série B. A velocidade nos dribles e bom chute de perna esquerda colocaram o jogador na lista de revelações da base inscritas no Paulista. Em breve ele também pode ganhar chance.

"Temos muitos jogadores de qualidade no elenco, mas todos têm consciência da qualidade do grupo, que pode ficar fora. O Roger vem tentando organizar isso da melhor maneira possível. Todo jogador quer jogar, e alguns ainda não tiveram oportunidade. Nosso grupo entende essas condições", disse o meia Michel Bastos nesta terça-feira.