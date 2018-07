Roger Bernardo é regularizado e pode estrear pelo Atlético-MG nesta quarta-feira

Apresentado oficialmente como novo reforço do Atlético Mineiro na última segunda-feira, Roger Bernardo teve o seu nome confirmado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e com isso teve a sua situação regularizada para poder fazer a estreia pela equipe nesta quarta, contra o Sport, às 21h45, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante, que também está acostumado a atuar como zagueiro, já tinha a sua contratação acertada pelo clube de Minas Gerais desde o início deste ano e defendeu o alemão Ingolstadt até o final da última temporada europeia.

Roger Bernardo assinou contrato para defender o time atleticano até 30 de junho de 2020 e apenas esperava a abertura da janela de transferências internacionais para poder ser inscrito no BID da CBF, o que acabou acontecendo nesta terça.

Como já vinha treinando com o elenco atleticano, o atleta de 31 anos de idade já está em condições físicas de atuar e agora se vê prestes a voltar a jogar no Brasil depois de ter se transferido ao futebol alemão em 2009, inicialmente para defender o Energie Cottbus, no qual ficou até 2012, quando foi contratado pelo Ingolstadt. Com passagem pelo Palmeiras entre 2005 e 2006, ele vinha atuando pelo Figueirense quando deixou o País para jogar na Alemanha.

O técnico Roger Machado comanda na tarde desta terça-feira o último treino de preparação para o duelo contra o Sport. Na atividade, o treinador irá definir se promove a entrada de Roger Bernardo na equipe titular ou se deixará o seu xará como opção de banco neste próximo duelo pelo Brasileirão.