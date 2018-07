Roger busca sequência no Cruzeiro durante o Brasileirão Contra o Botafogo, na quarta-feira, no Mineirão, o Cruzeiro terá um retorno importante na equipe titular. Após cumprir três jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro, o meia Roger fará a sua estreia na competição. Em 2008, quando atuava pelo Grêmio, em uma partida no Estádio Olímpico, o atleta tentou esconder um rádio jogado pela torcida gremista para evitar uma punição ao clube gaúcho.