Roger Carvalho garante estar pronto para jogar no São Paulo

SÃO PAULO - Substituto do suspenso Rodrigo Caio, o zagueiro Roger Carvalho fará neste sábado a sua estreia pelo São Paulo. Ele está no clube desde o ano passado, mas passou o segundo semestre inteiro se recuperando de contusão. Agora, apesar de tanto tempo sem jogar, disse estar pronto para ser escalado pelo técnico Muricy Ramalho e enfrentar a Portuguesa no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

"Já faz tempo que estou me recuperando, o que me falta é ritmo de jogo, mas estou bem preparado. Já estou apto a fazer uma partida, os 90 minutos se precisar. Jogador de futebol não pode temer", disse Roger Carvalho, que irá formar dupla de zaga com Antonio Carlos diante da Lusa.

"Quem entra tem que fazer seu melhor. Estou focado em ajudar o time. Já estou me tratando faz um bom tempo. Realmente, o que falta agora é ritmo de jogo, porque estou bem preparado", avisou o zagueiro de 27 anos. "Estou bem alegre e animado para corresponder à oportunidade. A necessidade de jogar bem é de todos, não só minha. Quem veste a camisa do São Paulo tem que pensar sempre em jogar bem, em vencer."