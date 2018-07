Roger Carvalho pode seguir como titular no São Paulo

SÃO PAULO - Após estrear no empate do São Paulo por 0 a 0 com a Portuguesa, no último sábado, o zagueiro Roger Carvalho pode seguir entre os titulares no duelo com o São Bernardo, quinta-feira, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Ao menos foi o que indicou o técnico Muricy Ramalho no treinamento desta terça-feira. Em um trabalho técnico e tático, ele escalou uma equipe com 14 jogadores de linha, sendo que manteve Roger Carvalho na zaga, mesmo que Rodrigo Caio esteja liberado após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

O zagueiro, aliás, pode ser deslocado para a sua posição de origem, pois dessa vez é o volante quem está afastado para cumprir suspensão automática. Assim, na atividade desta terça-feira, Muricy mostrou que Rodrigo Caio, Souza, Denilson disputam vagas no meio-de-campo. Já o atacante Ewandro, de volta da seleção brasileira Sub-20, surge como mais uma opção para o setor ofensivo do São Paulo. E Alvaro Pereira retorna após cumprir suspensão automática diante da Portuguesa. Na atividade, Muricy escalou 14 jogadores de linha em cada time.

E a equipe principal teve a seguinte formação: Luis Ricardo, Paulo Miranda, Roger Carvalho, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Rodrigo Caio, Souza, Denilson, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Pabon, Ewandro, Alexandre Pato e Luis Fabiano.