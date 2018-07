Roger Carvalho quer aproveitar chance e estrear pelo São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo pode ter a estreia de um reforço neste sábado, quando enfrentará a Portuguesa no Morumbi. Mas não será Alexandre Pato a ganhar a sua primeira chance no time de Muricy Ramalho e sim Roger Carvalho. O zagueiro foi contratado no fim da janela de inscrições do Brasileirão do ano passado, chegou machucado, se recuperou, e agora pode finalmente jogar pela primeira vez.

Como Rodrigo Caio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo em plena oitava rodada do Paulistão (quase um cartão a cada dois jogos), Roger Carvalho e Paulo Miranda disputam uma vaga. Para o ex-jogador de Bologna e Figueirense seria a primeira partida desde o dia 8 de maio.

"Estou bem e tenho treinado normalmente com o grupo. Consigo fazer todos os movimentos e estou preparado. Se a oportunidade aparecer, o torcedor pode ter certeza de que farei de tudo para ajudar e mostrar que estou bem novamente", afirma Roger Carvalho.

Paulo Miranda, por sua vez, quer fazer sua centésima partida pelo São Paulo ."Pra mim será importante, porque completar 100 jogos em casa é especial. Mas nosso time está bem servido na posição. Além do Roger, ainda temos o Edson Silva. Estou feliz e preparado caso seja o escolhido pelo treinador. Desde que cheguei aqui, as coisas passaram muito rápido. Agora, estou focado nessa marca e em ajudar a equipe."