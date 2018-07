Roger Carvalho reclama de dores e voltará a desfalcar o Botafogo O zagueiro Roger Carvalho já estava com sua volta confirmada para o jogo desta quarta-feira, do Botafogo com o Tigres, no Engenhão, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Mas ele reclamou de dores musculares na perna direita no treino desta terça e vai desfalcar novamente o time alvinegro.