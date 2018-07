Roger Carvalho tem a oportunidade de mostrar serviço no São Paulo

O zagueiro Roger Carvalho terá uma chance de ouro no jogo de sábado contra a Portuguesa. Ele vem de uma lesão muscular séria na coxa, teve de passar por cirurgia e desde maio não disputa uma partida oficial. Mas sabe que terá pouco tempo para mostrar serviço no São Paulo.

"Tenho contrato até o fim do Campeonato Paulista e gostaria de permanecer, pois meu desejo é permanecer no São Paulo por muito tempo. Só que jogador de futebol não pode temer e ficar pensando nisso, precisa entrar em campo e dar o máximo", diz o zagueiro.

Ele vai ocupar a vaga de Rodrigo Caio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Treinou ao lado de Antônio Carlos na zaga e espera que Muricy Ramalho confirme o time titular com sua presença. "Eu estou alegre e animado, esperando o momento de receber a oportunidade. Não me preocupo com renovação de contrato, deixo essas coisas para o meu empresário, preciso estar focado no meu trabalho", explica.

Aos 27 anos, ele teve passagem pelo futebol italiano antes de desembarcar no São Paulo. "Era um sonho de criança jogar na Itália. Lá eu ganhei muita experiência e acho que estou mais maduro", conta o zagueiro, que revela ter como ídolo Thiago Silva, do Paris Saint-Germain.

Contra a Portuguesa, fará sua estreia com a camisa tricolor e já está preparado para as dificuldades. "Um dérbi é sempre difícil. Faz muito tempo que não jogo, mas estou pronto para ajudar a equipe e espero fazer uma boa partida se for titular."