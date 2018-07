Roger celebra meta alcançada e destaca jogo de 'altíssimo nível' do Atlético-MG

O técnico Roger Machado festejou a meta alcançada pelo Atlético Mineiro de avançar em primeiro lugar na sua chave na Copa Libertadores. Na noite de terça-feira, o time ultrapassou o argentino Godoy Cruz na classificação do Grupo 6 ao superá-lo por 4 a 1, no Independência, com uma atuação de alto nível, o que foi celebrado pelo treinador.

"O objetivo traçado era ser o primeiro do grupo e tentar uma boa colocação geral na competição. A gente se coloca com 13 pontos, um saldo importante e espera a definição do que vai acontecer nos demais jogos. Foi uma partida de altíssimo nível e equilibrada, na qual em poucos momentos a gente ofereceu oportunidade ao adversário. Controlamos bem o jogo e, pela produção que a gente teve, tornamos o jogo um pouco mais facilitado. Soubemos trabalhar forte e encontrar soluções dentro do campo", analisou.

Roger avaliou que o gol marcado por Cazares logo aos três minutos do primeiro tempo facilitou a atuação do Atlético-MG, pois atrapalhou os planos do Godoy Cruz. Além disso, embora tenha ficado satisfeito com o desempenho da equipe, o treinador apontou que ainda é possível melhorar muito.

"O gol logo no início deu uma vantagem. O adversário veio com uma linha de cinco para se fechar bem e, na medida em que você abre o placar logo cedo, tira um pouco da estratégia do adversário. Foi um grande jogo, os gols todos em construção coletiva, com bola no chão, isso me agrada bastante. Fechamos essa fase de grupos com um jogo de altíssimo nível, mas ainda vejo muitos pontos em que podemos evoluir", comentou.

Após encerrar a sua participação no Grupo 6 da Libertadores em primeiro lugar e com 13 pontos, o Atlético agora volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o time vai receber o Fluminense, no Independência, pela segunda rodada.