Roger celebra mudança gremista no 2.º tempo e goleada

"No fim do primeiro tempo a gente produziu bem, pelos dois lados, mas na última parte do campo, por ansiedade, conduzimos demais a bola e deixamos de trocar passes. Isso fez com que o Santa Cruz se fechasse. No intervalo corrigimos o posicionamento, ajeitamos a zaga para evitar o contra-ataque e tentamos continuar criando, principalmente pelos lados do campo", explicou.

Este foi o quarto jogo de Roger no comando do time B gremista neste Campeonato Gaúcho e o auxiliar finalmente conseguiu sua primeira vitória. Depois das derrotas para São Luiz, Internacional e Juventude, o ex-lateral esquerdo do clube gaúcho finalmente pôde comemorar um resultado positivo, mas ele garante que vinha ficando satisfeito com as atuações gremistas.

"Posso traçar um paralelo não só com esse último jogo com o Juventude, mas com esses quatro jogos em que estive à frente. Conseguimos em boa parte do tempo criar, ter produção ofensiva para conseguir a vitória. Em alguns momentos, pela juventude, deixamos de fazer o necessário para vencer e acabamos penalizados com três derrotas. Mas hoje (quarta) sinalizei a importância de estarmos focados nos 90 minutos, já que a vitória nos colocava na disputa para seguir na competição", disse.