Roger celebra 'vantagem importante' do Atlético-MG e elogia atuação após vitória

A vitória foi magra, apenas por 1 a 0, mas a vantagem conquistada pelo Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo deixou o técnico Roger Machado satisfeito. Após o triunfo no Independência, na noite de quinta-feira, o treinador lembrou as dificuldades que o seu time enfrentou e elogiou a atuação dos seus jogadores.

"Levamos uma vantagem importante. É uma grande vantagem, ainda mais construída nas circunstâncias que foi. Não faltou entrega, mas, acima de tudo, construímos em cima de um bom futebol, no período em que teve igualdade numérica", analisou Roger.

Roger avaliou que o Atlético-MG teve o controle da partida até a expulsão de Fred, nos primeiros minutos do segundo tempo. Depois disso, ele avaliou que o time precisou mudar o seu estilo e adotar precauções defensivas, mas ainda assim teve chance de marcar o segundo gol.

"Enquanto o jogo teve com 11 jogadores para cada lado, jogamos muito bem. Criamos a oportunidade do gol e, depois, mais oportunidades para ampliar o placar e sair com uma vantagem maior. Posteriormente à expulsão do Fred, tivemos que reajustar um pouco, mas, mesmo assim, tivemos uma chance com o Rafael Moura, em uma defesa muito bonita do Gatito", comentou o treinador, que também foi expulso durante o segundo tempo da partida.

Com a vitória, o Atlético-MG avançará às semifinais da Copa do Brasil se empatar com o Botafogo no Engenhão ou mesmo que perca por um gol de diferença, desde que marque ao menos uma vez. Esse confronto está agendado para 26 de julho.

No próximo domingo, o Atlético-MG vai enfrentar o Cruzeiro em clássico marcado para o Independência e válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.