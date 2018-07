Roger celebra vitória gremista e agora pede 'pontos fora de casa' O técnico Roger Machado saiu satisfeito com a exibição de seu Grêmio diante do Palmeiras, na vitória por 1 a 0 da noite do último sábado. A equipe já se aproxima das primeiras colocações, em quinto, e para entrar de vez na briga pelo título o treinador já sabe a receita: pontuar fora de casa.