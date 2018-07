Roger coloca Bressan e Thyere no time titular e faz mistério para pegar a LDU O técnico Roger Machado faz questão de manter o mistério a respeito da escalação do Grêmio para enfrentar a LDU, quarta-feira, em Quito (Equador). No treino de reconhecimento do Estádio Casa Blanca, o treinador dividiu o elenco entre titulares e reservas e deu aos zagueiros Bressan e Thyere o colete branco, utilizado pelos titulares.