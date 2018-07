Roger comanda treino do Grêmio e mantém dúvida entre Everton e Pedro Rocha O técnico Roger Machado manteve a dúvida no ataque do Grêmio para o confronto diante do Sport, neste domingo, na Ilha do Retiro. No treino desta sexta-feira, o treinador alternou Everton e Pedro Rocha como companheiro de Luan no setor ofensivo e não revelou quem vai a campo na partida válida pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.