Roger comanda treino intenso no Grêmio visando confronto com o Flu A ausência de jogos neste meio de semana não significou descanso para os jogadores do Grêmio nesta quarta-feira. O elenco da equipe gaúcha foi à exaustão em um treino intenso comandado pelo técnico Roger Machado, no início da preparação do time para o duelo com o Fluminense, no sábado.