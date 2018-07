Roger comanda treino no Grêmio e mantém suspense sobre entrada de Bolaños

Com isso, Roger manteve a dúvida sobre a escalação, principalmente no setor ofensivo. A expectativa é para a entrada de Bolaños, que se recuperou plenamente da cirurgia para corrigir uma fratura na mandíbula e tem entrado bem na equipe. No último domingo, na eliminação do Campeonato Gaúcho diante do Juventude, inclusive marcou um dos gols na derrota por 3 a 1.

Bolaños participou do treino de finalizações e de um trabalho em campo reduzido ao lado dos reservas, uma vez que os titulares fizeram uma atividade na academia e no vestiário. Mas isso não significa que suas chances de atuar na quarta sejam reduzidas, pelo contrário, o equatoriano está em busca de ritmo de jogo e, por isso, pode ter sido ordenado por Roger a treinar com os reservas nesta terça.

O certo é que Bolaños voltou a trabalhar depois de ser poupado na segunda-feira. Se atuar contra o Rosario, o jogador provavelmente entraria na vaga de Bobô, justamente quem substituiu diante do Juventude.

Esta é a única dúvida de Roger para a partida. Ainda sem Pedro Geromel, fora por conta de uma caxumba, o treinador deve armar o Grêmio na quarta com: Marcelo Grohe; Ramiro, Bressan, Fred e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano e Douglas; Luan e Bolaños (Bobô).

Confira a lista de relacionados do Grêmio para o jogo:

Goleiros: Douglas Friedrich e Marcelo Grohe.

Zagueiros: Bressan, Fred e Rafael Thyere.

Laterais: Marcelo Hermes, Marcelo Oliveira, Ramiro.

Meio-campistas: Douglas, Edinho, Giuliano, Kaio, Maicon, Lincoln, Walace.

Atacantes: Bobô, Everton, Henrique Almeida, Luan, Miller Bolaños e Pedro Rocha.