Roger comemora chance de descanso e promete evolução do Palmeiras

Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista até o momento, o Palmeiras se prepara para o próximo jogo do torneio com a sensação de otimismo. O técnico Roger Machado disse neste domingo, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto, que o time deve melhorar nos próximos jogos e comemorou ter um dia a mais de descanso antes da próxima rodada.

Ao contrário da maioria das equipes, o Palmeiras entra em campo somente na noite de quinta-feira, contra o Red Bull. "A gente tem um dia a mais de descanso. Se eu puder levá-los ao campo para algumas pequenas correções que sejam necessárias, vou fazer", afirmou o treinador depois da partida de domingo, no estádio Santa Cruz.

O elenco ganhou folga nesta segunda-feira e só volta aos treinos na manhã de terça. O primeiro dia de trabalho na semana deve ter somente os reservas em campo, pois os titulares farão o trabalho regenerativo. A tendência é a definição e o preparo do time ficar apenas para quarta-feira, véspera da partida, válida pela terceira rodada da competição.

O técnico afirmou que apesar de o Palmeiras ser o único time com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, é preciso aguardar a equipe evoluir. "Precisamos entender que é o terceiro jogo, um ponto importante para a gente analisar. Serão três jogos em oito dias e temos que prestar atenção. Vamos trabalhar para melhorar", comentou.