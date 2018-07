Roger comemora goleada do Grêmio, mas mantém cautela Depois da dificuldade em justificar a estreia ruim do Grêmio na Copa Libertadores, o técnico Roger Machado também sofreu para manter a cautela do grupo e da imprensa ao fim da goleada de 4 a 0 sobre a LDU, na noite desta quarta-feira. A preocupação se justifica: o Grêmio tem o clássico com o Internacional pela frente e não quer que a empolgação atrapalhe o rendimento do seu time na partida, válida pelo Campeonato Gaúcho e pela Copa Sul-Minas Rio.