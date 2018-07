Roger confirma Danilo na lateral e mantém dúvida na zaga do Atlético-MG

O Atlético-MG retornou aos trabalhos nesta sexta-feira, após a vitória de quarta-feira contra o Avaí e o luto pela morte do diretor de futebol, Eduardo Maluf. O técnico Roger Machado comandou o primeiro treino visando o confronto de domingo diante do Vitória, em Salvador, e manteve o mistério em relação à escalação da equipe.

Os jogadores participaram apenas de atividades físicas, o que impediu qualquer pista sobre o time que joga no fim de semana. Uma das dúvidas, no entanto, foi solucionada pelo próprio Roger, que confirmou a escalação de Danilo na vaga do suspenso Fábio Santos na lateral esquerda.

"Amanhã (sábado), todos devem estar no campo para a gente definir a estratégia e a formatação de jogo. Na lateral esquerda, vai o Danilo", explicou o treinador.

A maior dúvida, então, está na zaga do Atlético-MG. Contra o Avaí, Felipe Santana foi poupado por causa de desgaste muscular, motivo pelo qual Gabriel também deixou o jogo no intervalo. Roger explicou que a evolução de ambos determinará se terão condições de atuar. Erazo e Rodrigão são as outras opções disponíveis para o setor.

"Com relação aos zagueiros, temos até domingo para decidir. A gente está dando a prioridade ao trabalho de reforço muscular", disse o treinador. "Vamos descansar todo mundo e ver quem teremos à disposição. No jogo passado, a gente não teve o Felipe e o Gabriel saiu relatando algo."