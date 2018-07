Roger confirma Grêmio com Bolaños, Wallace Oliveira e Ramiro O técnico Roger Machado comandou neste sábado, em Brasília, o último treino do Grêmio antes do confronto contra o Flamengo, domingo, no estádio Mané Garrincha, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, contando com a presença de Miller Bolaños, Marcelo Grohe e Pedro Rocha, que sofreram pequenas lesões, ele praticamente definiu o time.