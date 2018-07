Roger confirma Leonan e diz ser cedo para o Atlético-MG 'abandonar' Brasileirão

O elenco do Atlético Mineiro realizou nesta sexta-feira um intenso treino técnico ao trabalhar finalizações, triangulações, cruzamentos e jogadas ensaiadas, visando o duelo de domingo contra o Atlético Goianiense, às 16 horas, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a atividade, o técnico Roger Machado concedeu uma entrevista coletiva e dissipou uma das principais dúvidas para o duelo: suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-esquerdo Fábio Santos será substituído por Leonan.

"Vou levar o que tenho de melhor à minha disposição para, aí sim, montar a estratégia e escolher aqueles que eu entendo que estão em melhor momento ou possam ser mais úteis dentro da característica do jogo e do esquema que vou usar. Só está fora o Fábio Santos, em função do cartão. O Leonan joga", antecipou o treinador.

Sobre a difícil situação na tabela do Atlético-MG, que ocupa apenas a 12ª posição, Roger avaliou que ainda é cedo para "abandonar" o Brasileirão. "Ao mesmo tempo em que se parece distante alcançar o primeiro lugar, entrar na disputa do campeonato (ao menos pelas primeiras posições que garantem vaga na Libertadores) também é uma coisa se parece estar muito próxima. É encaixar uma sequência positiva que você se coloca. Aí sim, dentro disso, podemos nos dedicar à Copa do Brasil e à Libertadores, que são competições que têm um número menor de jogos até o final."

Sem vencer há duas rodadas, o treinador ponderou que o Atlético-MG vem de boas apresentações e tem condições de vencer em Goiânia. "Agora, é montar a estratégia da melhor forma possível para voltar a vencer porque, atuar bem, atuamos nos dois últimos jogos, mas não vencemos", ressaltou.