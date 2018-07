Roger confirma Lucas Ramon e Marcelo Hermes nas laterais do Grêmio

A escalação de Lucas Ramon e Marcelo Hermes já era dada como certa porque Roger vinha indicando que os dois eram as melhores opções para as laterais. Lucas Ramon será o substituto de Galhardo, na direita, e Hermes vai entrar na vaga de Marcelo Oliveira, na esquerda. Os dois titulares vão cumprir suspensão no fim de semana.

No meio-campo, Giuliano está garantido, após ser poupado nas atividades de segunda e terça-feira. Ele voltou a treinar normalmente na quarta e, nesta quinta, atuou entre os titulares no coletivo comandado pelo treinador em campo reduzido.

O time titular foi escalado com Tiago; Lucas Ramon, Rhodolfo, Geromel e Marcelo Hermes; Walace e Maicon; Douglas, Giuliano e Luan; Pedro Rocha. No decorrer do treino, Roger chegou a testar Júnior no lugar de Marcelo Hermes, mas indicou que Hermes deve ser mesmo o titular no sábado.

As atividades do dia também contaram com a presença do zagueiro Erazo. Ele voltou ao clube após defender a seleção do Equador na Copa América. O time equatoriano foi eliminado ainda na fase de grupos.