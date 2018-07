Roger confirma Negueba na vaga de Giuliano no Grêmio

O técnico Roger Machado confirmou neste sábado o time do Grêmio que enfrentará o São Paulo no domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade será a presença de Negueba na vaga de Giuliano, que foi negociado com o Zenit, da Rússia.

Além dessa alteração, o treinador terá que fazer outras mudanças na equipe titular. O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira está suspenso por causa do terceiro cartão amarelo e dará lugar a Iago. O volante Walace e o atacante Luan, ambos na seleção olímpica, cedem suas vagas para Jaílson e Miller Bolaños, respectivamente.

A boa notícia é o retorno do zagueiro Wallace Reis, recuperado de lesão muscular. Ele formará dupla de zaga ao lado de Pedro Geromel. O zagueiro Kannemann, recém-contratado pelo Grêmio, treinou pela primeira com o grupo durante todo o período de treinamento, mas ainda não foi relacionado.

Derrotado pelo Sport na última rodada, o Grêmio tentará a reabilitação para não se distanciar da luta pelo título nacional. Com 27 pontos, o time gaúcho ocupa o terceiro lugar no Brasileirão, a cinco do líder Palmeiras.

Confira os relacionados do Grêmio para a partida:

GOLEIROS - Marcelo Grohe e Léo.

LATERAIS - Edilson, Iago, Wallace Oliveira e Lucas Lovat.

ZAGUEIROS - Fred, Geromel, Rafael Thyere e Wallace Reis.

MEIO-CAMPISTAS - Douglas, Maicon, Jailson, Negueba, Kaio, Lincoln, Machado e Guilherme.

ATACANTES - Bobô, Everton, Henrique Almeida, Miller Bolaños e Pedro Rocha.