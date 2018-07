Roger confirma que Grêmio vai usar reservas para encerar Cruzeiro-RS Terceiro colocado na primeira fase do Campeonato Gaúcho e com vaga praticamente assegurada para as quartas de final, o Grêmio vai mandar um time reserva a campo para enfrentar o Cruzeiro, neste sábado, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela nona rodada do Estadual.