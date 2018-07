Roger confirma time do Grêmio com Fred e Bressan na zaga

O técnico Roger Machado comandou na manhã desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, o último treino do Grêmio visando o duelo diante do Vitória, nesta quinta, às 19h15, em Porto Alegre, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o treinador definiu a equipe titular do Grêmio confirmando a entrada de Fred e Bressan na zaga e Ramiro no meio-campo como principais novidades.

Recuperado de lesão muscular, Fred ganha uma chance na equipe após os zagueiros Wallace Reis e Pedro Geromel se contundirem na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo, na Arena Grêmio, e agora ficarem fora deste novo duelo pelo Brasileirão. Sem os dois jogadores, o defensor fará dupla de zaga com Bressan, também escalado no treinamento técnico-tático realizado nesta manhã de quarta.

Já Ramiro substitui o também lesionado Maicon, outro vetado do duelo diante do Vitória, e deve compor o meio-campo com Walace, Ramiro, Giuliano e Douglas, enquanto Everton formará dupla de ataque com Luan.

Apesar dos desfalques, o Grêmio contará com o retorno do lateral-direito Edílson, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro e teve Ramiro improvisado como seu substituto na posição. Com o retorno do lateral, o Grêmio deve ir a campo com Marcelo Grohe; Edílson, Fred, Bressan e Marcelo Oliveira; Walace, Ramiro, Giuliano e Douglas; Luan e Everton.