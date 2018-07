Roger critica Atlético-MG por chances perdidas em derrota

Todo o volume de jogo exibido pelo Atlético Mineiro no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil não foi suficiente para o time abrir vantagem na série contra o Paraná. Pelo contrário. De virada, o time perdeu por 3 a 2, no Couto Pereira, na noite de quarta-feira, o que levou o técnico Roger Machado a cobrar mais eficiência dos seus jogadores, para que a superioridade técnica se transforme em vitórias.

"Hoje, teve uma combinação de boas intervenções do goleiro e algumas tomadas de decisão equivocadas, que poderiam ter terminado com melhor solução. A produção, a posse e o volume de jogo precisam ser transformados, efetivamente, em gols a nosso favor", analisou o treinador atleticano.

Na avaliação de Roger, o Atlético-MG teve o controle da partida e poderia ter ido ao intervalo em vantagem - o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1. E ele também apontou erros cometidos pelo sistema defensivo nos últimos dois gols do Paraná na partida.

"No primeiro tempo, tivemos mais a bola e criamos inúmeras oportunidades para, no primeiro tempo, ter saído com uma vantagem parcial maior. Porém, por imprecisão ou por mérito do goleiro, o placar não foi maior para o intervalo. No segundo tempo, no começo, tivemos a oportunidade de gol em um contra-ataque e, em lances pontuais de desatenção, em um cruzamento e, posteriormente, com o não encurtamento de uma finalização de longa distância, sofremos o revés", avaliou.

TÉCNICO ATLETICANO MANTÉM ESPERANÇA

Derrotado, o Atlético-MG precisa de uma vitória por 1 a 0 ou 2 a 1 na próxima quarta-feira, no Independência, para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. E Roger exibiu otimismo com a possibilidade de o time reverter a vantagem do Paraná no jogo de volta.

"O adversário conseguiu concluir e empurrar a bola três vezes para o fundo da nossa rede e a gente somente duas. Mas é uma decisão de dois tempos e essa acabou com a gente em desvantagem. Uma vitória nos dá a possibilidade de continuar na competição", disse.

Antes de reencontrar o Paraná, o Atlético-MG voltará a atuar pelo Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o time vai receber a Ponte Preta, no Independência, pela terceira rodada.