Roger critica e diz que Grêmio abriu mão do seu estilo em vitória

O técnico Roger Machado reprovou a atuação do Grêmio na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, na noite de domingo, em casa, pela Primeira Liga, a Copa Sul-Minas-Rio. O treinador avaliou que o time sofreu com a postura do adversário e fugiu das suas características, abusando da ligação direta e deixando de apostar na movimentação e nas triangulações.

"O adversário se sentiu mais confortável na partida, nos pressionou mais alto e abrimos mão do nosso jogo, que é de aproximação, mas pegávamos a bola e ficávamos longe. Não temos jogador com estatura para ganhar a primeira bola. Ficou um jogo de transição", afirmou Roger.

Ainda assim, o Grêmio conseguiu assegurar a sua vitória, se aproveitando de um vacilo do Coritiba no gol marcado pelo meia Douglas após uma bola mal recuada por Amaral para o goleiro Wilson, ainda no primeiro tempo da partida.

Com isso, o Grêmio lidera o Grupo B da competição com quatro pontos. O próximo compromisso do time vai ser pelo Campeonato Gaúcho. Na quarta-feira, o time enfrentará o Veranópolis, fora de casa, pela terceira rodada.