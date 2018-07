Roger diz contar com Pratto e atacante é relacionado para o jogo

Com proposta do São Paulo, Lucas Pratto deve ser escalado como titular do Atlético Mineiro para enfrentar o Joinville, nesta quinta-feira, no Independência, pela Copa da Primeira Liga. O atacante segue nos planos do técnico Roger Machado, que conversou individualmente com ele antes do treino desta quarta-feira.

"Até o momento em que o presidente (Daniel Nepomuceno) e o Maluf (Eduardo, diretor de futebol) me disserem para eu não contar com esse jogador, eu devo pensar com ele", afirmou o treinador, em entrevista coletiva, admitindo que também precisa pensar na hipótese de perdê-lo. "Temos de lidar com a possibilidade e, ao mesmo tempo, trabalhar. Desde o começo do ano, a saída, não só do Lucas (Pratto), envolve o noticiário."

Pratto estaria interessado em deixar o Atlético porque pretende jogar com mais regularidade. O clube mineiro tem Fred como titular da posição e uma série de outros atacantes de bom nível, como Luan, Robinho e Cazares. O argentino quer mostrar serviço ao técnico da seleção, Edgardo Bauza, para estar na Copa do Mundo do ano que vem.

As vontades de Pratto estiveram no centro da conversa desta quarta, pelo que contou Roger. "Conversei muitas coisas da profissão, dos objetivos do ano. Ouvi o Lucas em relação aos seus objetivos. Ele é um cara que se entrega em todos os treinos e o envolvimento tem sido excepcional. Eu disse que a compreensão dos objetivos do atleta não podem sobrepor aos do clube. Não gostaria de não contar com ele", admitiu.

Nesta quarta, Pratto treinou no time titular. Sem Robinho, Roger tem apostado numa dupla entre ele e Fred. Tanto que a equipe contra o Joinville deve ter: Giovanni; Marcos Rocha, Gabriel, Leonardo Silva e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Danilo e Cazares; Lucas Pratto e Fred.

O treinador também relacionou o goleiro Uilson, os laterais Carlos César e Leonan, o zagueiro Felipe Santana, os meias Yago, Ralph, Otero, Maicosuel e Carlos Eduardo e os atacantes Rafael Moura e Clayton.