Roger diz estar pronto para jogo contra o Flamengo

"Estou tranquilo, preparado e na expectativa de fazer mais um grande jogo. Acho que o grupo é forte o suficiente para chegar, mesmo fora de casa contra o Flamengo, que vai estar empolgado diante da sua torcida, para fazer um grande jogo", assegurou o armador.

Roger espera um confronto com clima de final, já que o Flamengo busca escapar do rebaixamento, enquanto o Cruzeiro está na briga pelo título. Para fazer a diferença neste duelo, o meia quer que o time mineiro jogue com inteligência.

"Será uma ''guerra'' em que os participantes estão preparados para um duelo leal. A expectativa é de um grande jogo, o estádio estará tomado pela torcida do Flamengo, que quer se livrar de vez da possibilidade de rebaixamento, e nós vamos em busca de mais uma vitória que nos coloca na briga do título até a última rodada. Temos tudo para sair com a vitória, mas teremos que ser inteligentes", pregou Roger.