Roger diz que erros em jogadas aéreas impediram vitória do Grêmio Os gols sofridos em jogadas aéreas voltaram a atrapalhar o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Na noite de quarta-feira, foi assim que o time acabou sendo vazado duas vezes no empate por 3 a 3 com a Chapecoense, na Arena Condá, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.