Roger diz que Grêmio precisará recuperar pontos perdidos quando for visitante O Grêmio terá que recuperar os pontos perdidos no empate por 1 a 1 com o Sport, no último sábado, em casa, pela 15ª rodada, em seus próximos compromissos como visitante. Foi o que avisou o técnico Roger Machado, insatisfeito com o resultado do duelo disputado na Arena Grêmio. "A gente empatou em um jogo que esperávamos três pontos. Perdemos pontos em casa e teremos que recuperar esses pontos fora de casa", disse.